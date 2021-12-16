Марічка Падалко насмішила історією, як їхнє кошеня змушує родину дотримуватись порядку

Не так давно у будинку ведучої з'явився домашній улюбленець.

Напередодні дня святого Миколая зірка каналу 1+1 Марічка Падалко розповіла, чи вірять її діти у новорічні дива.

З сайтом ТСН.ua ведуча поділилася, що у них вдома є неписана угода: "Діти не зізнаються, що вони щось підозрюють, ми їм про це не кажемо і нам дуже всім подобається грати у цю новорічну казку", - сказала Марічка.

За словами Падалко, її діти, яким 14, 13 і 11 років, обов'язково пишуть листи святому Миколаю.

"Навіть коли діти серйозно хотіли поставити під сумнів наявність святого Миколая, мій чоловік завжди переконував їх, що і ми дорослі теж досі віримо в дива і це дуже можливо", - пояснила ведуча.

Марічка Падалко розповіла про новорічні традиції у її родині

Окрім того Марічка розповіла, що цього року її молодша донька Катерина у листі до святого Миколая попросила його класти подарунки не під ялинку, а повище і ось чому:

instagram.com/marichkapadalko

"Найбільший виклик, що цього року у нас з'явилася маленька кицька. І особливості її поведінки у тому, що вона змушує нас дотримуватися порядку до якого ми і так прагнемо. Зокрема, вона не терпить, якщо щось лежить на підлозі. Роздягнулися і кинули річ, або не донесли до кошика для прання, або кинули рюкзак на підлогу. Що вона робить? Вона це використовує як свій лоток. Моя наймолодша Катя вже написала Святому Миколаю побажання класти подарунки не під ялинку, а поруч на стіл, повище", - розповіла зіркова мама.

instagram.com/marichkapadalko

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