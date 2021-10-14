Марічка Падалко похизувалася чоловіком, який уклав контракт з територіальною обороною

Єгор Соболєв тренується у вільний від роботи час.

Ведуча ТСН Марічка Падалко сьогодні, 14 жовтня, привітала усіх з Днем захисників і захисниць України.

Разом з тим на своїй сторінці в Instagram зірка 1+1 повідомила, що її чоловік Єгор Соболєв долучився до доброї справи. Чоловік уклав контракт з територіальною обороною яка формується як частина Збройних сил України.

На фото, якими поділилася Марічка у фотоблогу, її коханий зображений у військовій формі під час навчань.

Чоловік Марічки Падалко Єгор Соболєв / instagram.com/marichkapadalko

instagram.com/marichkapadalko

"Вітаю всіх захисників і захисниць країни зі святом! Дякую за Україну. Радію, що мій чоловік цього року уклав контракт з територіальною обороною, яка формується як частина Збройних сил України. І тренується у вільний від роботи час", - розповіла Падалко.

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