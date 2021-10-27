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Марічка Падалко показала архівне фото, на якому позує вагітною зі своїм чоловіком

Марічка Падалко показала архівне фото, на якому позує вагітною зі своїм чоловіком

Марічка Падалко та Єгор Соболєв / instagram.com/marichkapadalko

Знімок був зроблений 15 років тому.

Ведуча ТСН Марічка Падалко вирішила показати фанам архівне фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала короткий ролик, який вона змонтувала зі світлин. Один з кадрів був зроблений 15 років тому в Софіївці. На ньому Марічка мило позує зі своїм чоловіком Єгором Соболєвим.

"Архів видав фото з Софіївки, якому рівно 15 років", - повідомила зірка.

До слова, Марічка говорить, що вже тоді була вагітна первістком. Так, ведуча очікувала народження свого сина – Михайла.

До речі, не змогли оминути зворушливого допису Соломія Вітвіцька і Лідія Таран. Вони зазначили, що закохані на знімку дуже гарні.

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