Марічка Падалко показала архівне фото, на якому позує вагітною зі своїм чоловіком

Знімок був зроблений 15 років тому.
Ведуча ТСН Марічка Падалко вирішила показати фанам архівне фото.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала короткий ролик, який вона змонтувала зі світлин. Один з кадрів був зроблений 15 років тому в Софіївці. На ньому Марічка мило позує зі своїм чоловіком Єгором Соболєвим.
"Архів видав фото з Софіївки, якому рівно 15 років", - повідомила зірка.
До слова, Марічка говорить, що вже тоді була вагітна первістком. Так, ведуча очікувала народження свого сина – Михайла.
До речі, не змогли оминути зворушливого допису Соломія Вітвіцька і Лідія Таран. Вони зазначили, що закохані на знімку дуже гарні.
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