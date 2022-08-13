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Марічка Падалко показала нове фото чоловіка-захисника

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Марічка Падалко показала нове фото чоловіка-захисника

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко показала нове фото свого чоловіка-захисника Єгора Соболєва.

В Instagram-stories знаменитість оприлюднила світлину коханого, який постав у формі та зі зброєю.

Телезірка зазначила, що Єгор перебуває "десь там" та більше жодної інформації про обранця не повідомила.

Єгор Соболєв / © instagram.com/marichkapadalko
Єгор Соболєв / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, Єгор Соболєв ще влітку минулого року підписав контракт із ЗСУ. Він був переконаний, що Путін розпочне повномасштабну війну. Під час вторгнення чоловік виконував різні завдання, зокрема протягом двох тижнів боровся з російськими окупантами в Ірпені.

На початку літа Падалко ексклюзивно розповіла ТСН.ua, що Єгор задіяний у проєкті, який пов'язаний з обміном розвідданих. Вона зазначила що чоловік постійно пересувається між регіонами, де окупанти, і Києвом.

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