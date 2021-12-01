Марічка Падалко показала, як вперше за 10 років відпочиває з чоловіком та дітьми за кордоном

Марічка Падалко показала, як вперше за 10 років відпочиває з чоловіком та дітьми за кордоном

Зірка полетіла до Єгипту.

Ведуча ТСН Марічка Падалко нарешті вирушила в довгоочікувану відпустку.

Так, зірка полетіла до Єгипту. Компанію їй склали чоловік – Єгор Соболєв, та троє дітей – Михайло, Марія та Катерина. Ведуча вже навіть встигла й поділитися першими світлинами з відпустки. Так, у своєму Instagram вона опублікувала фото, на яких позує у літньому вбранні зі своєю родиною.

Марічка Падалко з чоловіком та дітьми у Єгипті / instagram.com/marichkapadalko

До слова, як зізнається Марічка, вони змогли вперше за 10 років полетіти всі разом відпочивати за кордоном. З різних причин у них не вдавалося це зробити раніше.

"Вперше за 10 років ми вибралися вп'ятьох у відпустку за кордоном. З різних причин нам не вдавалося здійснити цей план тривалий час. І ми вирішили, що якщо зрештою не зважимося, то дочекаємося, що вже діти зовсім виростуть і будуть подорожувати без нас", - поділилася зірка.

Марічка Падалко з чоловіком та дітьми у Єгипті / instagram.com/marichkapadalko

Окрім того, ведуча розповіла, що в Єгипті наразі сонячно, на відміну від України, яку засипає снігом.

"Погода - ідеальна. Сонячно (так, що очі не розплющити), тепло і не спекотно. Вода в морі - хороша для купання: стоїш - прохолодно, плаваєш - тепло. За відчуттями 24-25 градусів", - розповіла Марічка.

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