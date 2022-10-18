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Марічка Падалко показала, як з дітьми сиділа у бомбосховищі: "Падіння двох дронів бачили з вікна"

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Марічка Падалко показала, як з дітьми сиділа у бомбосховищі: "Падіння двох дронів бачили з вікна"

Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Ведуча ТСН та марафону "Єдині новини" Марічка Падалко показала, як ховалася з дітьми від ворожих дронів та ракет.

Росія вороже обстрілює міста України. Зокрема, вчора, 17, жовтня, країна-агресорка масовано атакувала столицю дронами-камікадзе. Тому українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ведуча Марічка Падалко дотримується мір безпеки. Тому коли вчора ввечері лунав сигнал повітряної тривоги, знаменитість разом з дітьми спустилася до бомбосховища. Падалко показала, як вони всі разом перебували в укритті.

"Падіння двох ранкових дронів бачили з вікна… Тому ввечері тривоги тільки так", - зазначила знаменитість.

Марічка Падалко з дітьми / © instagram.com/marichkapadalko
Марічка Падалко з дітьми / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, співачка Наталія Могилевська теж бачила ворожі дрони. Знаменитість встигла записати відео, як безпілотники пролітали над її будинком. Співачка зазначила, що намагалася їх збити.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
5747
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