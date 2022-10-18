Марічка Падалко показала, як з дітьми сиділа у бомбосховищі: "Падіння двох дронів бачили з вікна"

Ведуча ТСН та марафону "Єдині новини" Марічка Падалко показала, як ховалася з дітьми від ворожих дронів та ракет.
Росія вороже обстрілює міста України. Зокрема, вчора, 17, жовтня, країна-агресорка масовано атакувала столицю дронами-камікадзе. Тому українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Ведуча Марічка Падалко дотримується мір безпеки. Тому коли вчора ввечері лунав сигнал повітряної тривоги, знаменитість разом з дітьми спустилася до бомбосховища. Падалко показала, як вони всі разом перебували в укритті.
"Падіння двох ранкових дронів бачили з вікна… Тому ввечері тривоги тільки так", - зазначила знаменитість.
Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, співачка Наталія Могилевська теж бачила ворожі дрони. Знаменитість встигла записати відео, як безпілотники пролітали над її будинком. Співачка зазначила, що намагалася їх збити.
Читайте також: