Марічка Падалко показала, як змінилася за 20 років роботи на 1+1

Так, Марічка Падалко розповіла шанувальникам, що сьогодні, 28 вересня, рівно 20 років відтоді, як вона працює на каналі 1+1.

На сторінці в Instagram ведуча розмістила кадри, на яких зображена 20 років тому і зараз. Фото були зроблені у студії: "2002 vs 2022. 20 років на 1+1. Дякую всім, хто поруч, і тим, хто по той бік екрану. Переможемо!" – підписала світлини Марічка.

Марічка Падалко 20 років тому / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Марічка Падалко зараз / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Своєю чергою, шанувальники ведучої наробили їй компліментів та привітали зі святом: "Ви майже не змінилися! Пам'ятаю, як дивився "Марічкин кінозал", "Марічко, маєте навіть гарніший вигляд, ніж раніше", "вітаю! Найкраща ведуча", "Ви зовсім не змінилися! Все така ж гарна!".

Зазначимо, що Марічка Падалко прийшла працювати на канал 1+1 2002 року. Спочатку Марічка вела спортивні новини "Проспорт", від 2006 року – ведуча "ТСН". Також була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1" у 2009-2010 роках. Пізніше вела рубрику "Матусин щоденник" у цій програмі.

Також була ведучою програми "Марічкин кінозал", де розповідала дітям про мультфільми.

Нагадаємо, місяць тому спортивна Марічка Падалко у Львові пробігла в рамках проєкту для дітей.

Читайте також: