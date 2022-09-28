Марічка Падалко показала, як змінилася за 20 років роботи на 1+1

Ведуча ТСН та марафону "Єдині новини" Марічка Падалко сьогодні святкує професійний ювілей.
Так, Марічка Падалко розповіла шанувальникам, що сьогодні, 28 вересня, рівно 20 років відтоді, як вона працює на каналі 1+1.
На сторінці в Instagram ведуча розмістила кадри, на яких зображена 20 років тому і зараз. Фото були зроблені у студії: "2002 vs 2022. 20 років на 1+1. Дякую всім, хто поруч, і тим, хто по той бік екрану. Переможемо!" – підписала світлини Марічка.
Своєю чергою, шанувальники ведучої наробили їй компліментів та привітали зі святом: "Ви майже не змінилися! Пам'ятаю, як дивився "Марічкин кінозал", "Марічко, маєте навіть гарніший вигляд, ніж раніше", "вітаю! Найкраща ведуча", "Ви зовсім не змінилися! Все така ж гарна!".
Зазначимо, що Марічка Падалко прийшла працювати на канал 1+1 2002 року. Спочатку Марічка вела спортивні новини "Проспорт", від 2006 року – ведуча "ТСН". Також була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1" у 2009-2010 роках. Пізніше вела рубрику "Матусин щоденник" у цій програмі.
Також була ведучою програми "Марічкин кінозал", де розповідала дітям про мультфільми.
Нагадаємо, місяць тому спортивна Марічка Падалко у Львові пробігла в рамках проєкту для дітей.
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