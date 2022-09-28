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Марічка Падалко показала, як змінилася за 20 років роботи на 1+1

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Марічка Падалко показала, як змінилася за 20 років роботи на 1+1

Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Ведуча ТСН та марафону "Єдині новини" Марічка Падалко сьогодні святкує професійний ювілей.

Так, Марічка Падалко розповіла шанувальникам, що сьогодні, 28 вересня, рівно 20 років відтоді, як вона працює на каналі 1+1.

На сторінці в Instagram ведуча розмістила кадри, на яких зображена 20 років тому і зараз. Фото були зроблені у студії: "2002 vs 2022. 20 років на 1+1. Дякую всім, хто поруч, і тим, хто по той бік екрану. Переможемо!" – підписала світлини Марічка.

Марічка Падалко 20 років тому / © instagram.com/marichkapadalko
Марічка Падалко 20 років тому / Фото: instagram.com/marichkapadalko
Марічка Падалко зараз / © instagram.com/marichkapadalko
Марічка Падалко зараз / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Своєю чергою, шанувальники ведучої наробили їй компліментів та привітали зі святом: "Ви майже не змінилися! Пам'ятаю, як дивився "Марічкин кінозал", "Марічко, маєте навіть гарніший вигляд, ніж раніше", "вітаю! Найкраща ведуча", "Ви зовсім не змінилися! Все така ж гарна!".

Зазначимо, що Марічка Падалко прийшла працювати на канал 1+1 2002 року. Спочатку Марічка вела спортивні новини "Проспорт", від 2006 року – ведуча "ТСН". Також була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1" у 2009-2010 роках. Пізніше вела рубрику "Матусин щоденник" у цій програмі.

Також була ведучою програми "Марічкин кінозал", де розповідала дітям про мультфільми.

Нагадаємо, місяць тому спортивна Марічка Падалко у Львові пробігла в рамках проєкту для дітей.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1125
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