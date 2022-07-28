Марічка Падалко повторила позу Олени Зеленської для Vogue і заступилася за першу леді

Днями перша леді Олена Зеленська з'явилася на обкладинці легендарного американського видання Vogue.

Фотосесію для свіжого номеру глянцю робила знаменита фотографиня Енні Лейбовіц, яка задля знімань спеціально прилітала до Києва.

Втім, поза, у якій перша леді зображена на обкладинці Vogue, у багатьох викликала неоднозначну реакцію. Мовляв, на фото Зеленська має зовсім не жіночний вигляд.

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Після цього у Facebook виник цілий флешмоб під гештегом #sitlikeagirl. До нього долучилася й ведуча ТСН Марічка Падалко:

Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

"Хейт в українських соцмережах навколо фото Олени Зеленської на обкладинці Vogue закінчився флешмобом у Facebook. Багатьох жінок обурила претензія з боку "традиціоналістів" до тієї пози, в якій сидить перша леді. В мережі зараз набувають популярності фотоіз гештегом #sitlikeagirl. Флешмоб покликаний висміяти нав'язування дівчатам з дитинства стереотипної поведінки в суспільстві", - прокоментувала Марічка.

Олена Зеленська стала обличчям американського Vogue

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