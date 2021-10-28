Марічка Падалко пригадала, як бабуся ходила з нею на побачення з чоловіком

Бабуся зіграла важливу роль в особистому житті ведучої.

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко поділилася з сайтом ТСН.ua спогадами про свою бабусю.

В рамках нашого спецпроєкту до Дня бабусь та дідусів, який святкують 28 жовтня, Падалко пригадала, яку важливу роль зіграла бабуся у її особистому житті.

Марічка Падалко з чоловіком Єгором Соболєвим

"Бабуся, мені важко про це говорити, тому що вона була з нами найдовше, дожила до 95 років. Все життя була поруч із дідусем, його підтримувала. Для нашої родини вона завжди вважалася головною нашою опорою, а їй особисто я завдячую своїм особистим щастям. Тому що вона була перша людина, якій я розповіла про своє кохання, про свого чоловіка і вона мене підтримала в тому, на відміну від інших людей, що ми мусимо бути разом. Хоча ситуація, у якій ми зустрілися, і в якій ми покохали одне одного, вона була непроста", - зізналася Падалко.

Марічка розповіла, що бабуся навіть їздила з нею на побачення з майбутнім чоловіком, знайомилася і допомагала молодій парі вирішити, як їм бути разом.

"Вона дозволила розповісти моїй мамі про те, що вона з ним зустрілася, поговорила і схвалила задовго до того, як він познайомився з моєю мамою. Але дозволила про це розповісти лише після її смерті. Тому, коли у нас були поминки, це, зазвичай, сумна річ, але принаймні завдяки бабусі і обіцянці, якої я дотрималась, у мене були цікаві історії. І себе трошки морально підтримати, і родичів розважити. Розповісти, як ми з чоловіком їздили з бабусею на побачення, з нею знайомилися і вирішували, як нам бути разом. Тому мій чоловік добре знає бабусю і він каже, що я на бабусю дуже схожа. Що я дуже хороша і дуже хитра", - розповіла Марічка.

Бабуся і дідусь Марічки Падалко

Ведуча поділилася, що найсильніша традиція, яку започаткувала її бабуся – це щоденний зв'язок із рідними.

"Не було дня, щоб моя мама з нею не поговорила. Відповідно, вона передала цю традицію мені, що я з мамою щодня мушу поговорити", - додала Марічка.

Сайт ТСН.ua вітає усіх бабусь і дідусів зі світлим святом і бажає здоров'я, щастя і багато усмішок близьких!

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