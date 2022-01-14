Марічка Падалко про те, як намагалася стати на військовий облік: "Не отримали жодних пояснень"

Марічка Падалко про те, як намагалася стати на військовий облік: "Не отримали жодних пояснень"

Жінки певних професій зобов’язані стати на військовий облік.

Ведуча ТСН Марічка Падалко планує найближчим часом стати на військовий облік.

Тому нещодавно знаменитість відвідала військкомат Шевченківського району, аби дізнатися певні деталі. Зокрема, Падалко хотіла уточнити, коли саме потрібно приходити, аби стати на військовий облік. Втім, як виявилося, у військкоматі досі не знаю, як відбуватиметься ця процедура.

Марічка розповіла у своєму Facebook, що вони досі жодної жінки не взяли на військовий облік.

"Ми ще нічого не знаємо, ми не отримали жодних пояснень... Почекайте хоч до кінця січня, може, нам щось скажуть. Потім принесете свої документи, диплом", - переповіла слова, почуті у військкоматі Марічка.

Марічка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Втім, ведуча розповіла, що її диплом не підпадає під ті професії, що є в переліку. Тому Марічка планувала прийти з довідкою з місця роботи. До слова, Падалко працює за фахом, який є в переліку.

Однак і тут у військкоматі не дали жодних пояснень.

"Ну... чесно, ми не знаємо, чи так можна... І чи ми зможемо вас взяти... Ми не отримали жодних роз'яснень", - переповіла слова, почуті у військкоматі Падалко.

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