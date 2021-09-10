Марічка Падалко розповіла про найголовніших чоловіків у своєму житті

Ведуча також похвалилася своїм коханим.

Нещодавно телеведуча ТСН на 1+1 Марічка Падалко на своїй сторінці в Instagram написала пост, в якому зізналася, що вперше у житті пропускає день народження когось зі своїх дітей, та на 1 вересня не поведе сина Михайла, дочок Марію та Катерину до школи.

Все це через поважну причину – відрядження до Вашингтону, де телеведуча освітлювала зустріч президента України з президентом США у Білому домі.

Але Марічка Падалко за дітей не хвилювалася – вдома вони залишились із батьком, який чудово впорався з усіма клопотами, пов'язаними і з днем народження молодшої Катрусі, і з великими зборами до школи.

"Мій чоловік Єгор – взагалі найкращий татусь у світі! За всі мої останні відрядження (до цього я їздила не часто) він взагалі, як кажуть, набрав максимум балів. Зміг повністю замінити маму напередодні першого вересня, підготувати дітей до школи, а найголовніше – відсвяткувати 1 вересня день народження нашої найменшої дитини так, щоб їй зовсім не бракувало мами", - розповідає Марічка Падалко.

Марічка Падалко з чоловіком / пресслужба каналу "1+1"

Але у день народження наймолодшої доньки вся сім'я все ж таки була разом завдяки новітнім технологіям - Марічка зв'язалася з рідними через WhatsApp і вони всі разом задули свічки на святковому торті. А ще на Катрусю з самого ранку очікував від турботливої мами сюрприз - повітряні кульки, які доставив кур'єр вчасно - тому що Марічка з самого Вашингтону, незважаючи на велику різницю у часі, тримала все під контролем.

Нагадаємо, що Марічка Падалко вже більше 15 років живе у щасливому шлюбі з Єгором Соболєвим, з яким виховують трьох дітей: 14-річного Михайла, 13-річну Марію та 11-річну Катерину.

Марічка Падалко з родиною / пресслужба каналу "1+1"

14 вересня Марічка Падалко разом із своїм колегою по ТСН Святославом Гринчуком стане ведучою всеукраїнської премії "Тато року". Напередодні цієї події телеведуча розповіла про свого тата Володимира Петровича, який досі залишається її найголовнішим авторитетом у житті.

Марічка Падалко з родиною / пресслужба каналу "1+1"

"Я пишаюся своїм татом, тому що він мій найкомпетентніший глядач ще з тих часів, коли я вела спортивні новини. Його іноземна філологічна освіта, чудова пам'ять і великий кругозір дозволяють йому відстежувати правильність поданої інформації до найменших дрібниць", - розповіла телеведуча.

Нагадаємо, у 2019 році почесну нагороду "Тато року" отримав популярний телеведучий Юрій Горбунов (у 2020-му церемонія була скасована через пандемію коронавірусу у світі).

Нагадаємо, раніше 45-річна Марічка Падалко зізналася, чи робить уколи краси. Також ведуча відповіла, чи хотіла б піти працювати на інший телеканал.

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