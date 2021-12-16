Марічка Падалко розповіла про новорічну традицію, яку започаткував її чоловік

Також ведуча зізналася, про що мріє у новому році.

Ведуча ТСН Марічка Падалко розповіла, що щороку її родина перед Новим роком дотримується традиції, яку започаткував чоловік зірки Єгор Соболєв.

У коментарі сайту ТСН.ua зірка каналу 1+1 зізналася, що вони дотримуються традиції за декілька годин до настання Нового Року.

"Він започаткував традицію, що кожен вечір 31 грудня ми сідаємо за комп'ютером і передивляємось збережені фотографії цього року. Бо передивляючись фотографії, зазвичай, ми залишаємо найяскравіше, ми знов переживаємо все те прекрасне, що було у кожному році", - поділилася Падалко.

Марічка Падалко розповіла про новорічні традиції у її родині

Окрім того ведуча зізналася, про що мріє у новому році:

"Чомусь мої мрії з кожним роком стають все простішими і приземленішими. Моя найбільша мрія зараз на 2022 рік – щоб не було великої війни. Щоб ми залишилися жити в Києві, а не думали, наприклад, куди нам вивозити дітей і взагалі у якому світі ми можемо опинитись. Тому у мене така мрія, дуже банальна – щоб на більшій частині території України зберігався мир, а на її кордонах наші хлопці і дівчата міцно трималися без життєвих втрат", - зазначила Падалко.

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