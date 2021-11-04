Марічка Падалко розповіла про проблеми зі здоров'ям: "Наново вчуся ходити"

Водночас ведуча запевнила, що нічого страшного з нею не сталося.

Ведуча ТСН Марічка Падалко не на жарт злякала своїх шанувальників.

Так, на сторінці в Instagram зірка лишила пост, який почала зі слів: "Я тепер наново вчуся ходити, і відповідно, бігати". Разом з тим Падалко поквапилася заспокоїти фанів, що нічого поганого з нею не сталося.

"Я ніколи не замислювалася, як я ходжу. На підборах я пересуваюся, як на милицях. І тільки в зрілому віці усвідомила, що моя стопа ніколи не "лежала" в черевиках - посередині між стопою і підошвою завжди було видно дірку через мій високий підйом (арку). Тому за першої найліпшої нагоди я завжди знімала підбори від болю. Чим все закінчилося у підсумку? Через неправильну ходу і взуття в мене перестав виконувати свою функцію великий палець на нозі", - розповіла про проблему ведуча.

instagram.com/marichkapadalko

Марічка наголосила, що великий палець на нозі виконує дуже важливу роль - до нього сходяться "штовхачі", які людина має використовувати під час ходьби: мусить бути повний перекат з п'ятки на носок і відштовхування, зокрема, великим пальцем.

instagram.com/marichkapadalko

"Коли під час ходьби чи під час бігу неправильно працює стопа, це означає, що неправильно розподіляється вага, і, зокрема, перевантажуються суглоби - колінні чи кульшові (стегнові). Це, може, здаватися неважливим, аж поки там не почнуться зміни. Так, з суглобами можна "працювати" і тримати їх в хорошій формі, але назад це вже не повернеш", - наголосила Марічка.

Ведуча розповіла, що останнім часом займалася тим, що активно тренувала великий палець. Після цього Падалко зробила собі спеціальні устілки, які відтворюють її стопу.

Ба більше, після певної перерви Марічка вже встигла пробігти два кілометри, які їй дозволили лікарі. При цьому, зізнається Падалко, вона намагалася "задіяти "пальці.

instagram.com/marichkapadalko

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