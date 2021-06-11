Марічка Падалко розповіла, як почувається після щеплення китайською вакциною

Ведуча записала відеозвернення та поділилася відчуттями.

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко, яка днями зробила вакцину від COVID-19, розповіла про самопочуття після щеплення.

У своїх Instagram-stories, які зірка каналу "1+1" записала сьогодні о 5 ранку, знаменитість поділилася, що за дві години після щеплення китайською вакциною Coronavac вона відчула жар в обличчі.

"Якраз я дуже довго їхала на дачу до дітей у заторах, у мене почало горіти обличчя. Знаєте, такий передзастудний стан, коли здається, що в тебе температура, але насправді в тебе горить обличчя, або коли ти нервуєш. Я подумала, що це вже починається, буде підвищення температури, але коли за півтори години я доїхала додому, то все минуло", – поділилася телезірка.

instagram.com/marichkapadalko

Марічка додала, що навіть згодом жодного підвищення температури та ломоти, про які попереджали медики, у неї не було.

Нагадаємо, у березні Алла Мазур, яка пройшла хіміотерапію, зробила щеплення від коронавірусу. Ведуча поділилася, як все відбувалося.

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