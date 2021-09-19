Марічка Падалко розсекретила, що привезла доньці-іменинниці з Америки: "Дитина невибаглива"

Через відрядження ведуча пропустила день народження Каті.

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко нещодавно літала у відрядження до США.

Робоча поїздка співпала із днем народження її молодшої донечки Каті. У програмі "Світське життя" телеведуча поділилася, як на це відреагувала дівчинка та що Марічка привезла їй з Америки.

"Перед тим, як сказати "так", перед тим, як піти до посольства й отримати візу, я проговорила це питання з дитиною і вона сказала, щоб я їхала і що все буде гаразд. Все, що я могла зробити на відстані, це замовити ранковий сюрприз у вигляді кульок і чекати до першої ночі в себе в Вашингтоні поки мені кур’єр не зателефонує, щоб спитати, чи можна заходити. Доньці я привезла, власне, те що вона замовила. Вона дитина невибаглива, вона попросила багато солодощів. Це, власне, все, що я й привезла", – поділилася Падалко.

instagram.com/marichkapadalko

Ведуча додала, що не дозволяє дітям їсти багато солодощів, тому вони мають спеціальний сховок, щоб їсти їх потроху.

Нагадаємо, днями Марічка Падалко розповіла про найголовніших чоловіків у своєму житті. Ведуча також похвалилася своїм коханим.

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