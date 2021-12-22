Марічка Падалко у чорній мінісукні приголомшила фігурою: "Ви наче дівчинка"

Ведуча з донькою відвідала допрем'єрний показ мультфільму "Співай-2".

Зірка каналу 1+1 Марічка Падалко днями разом з донькою відвідала допрем'єрний показ мультфільму "Співай-2".

На захід ведуча ТСН вбралася дуже гарно – Марічка надала перевагу короткій чорній сукні, яку доповнила чорними чобітками та колготками з принтом у горошок. В такому вигляді Падалко разом з донькою станцювали кумедний танець.

"Якщо не вмієш співати, хоч танцюй", - так підписала ролик ведуча.

Своєю чергою, шанувальники не стали приховувати свого захвату від зовнішнього вигляду Марічки і завалили її компліментами: "Марічко, ви як дівчинка", "маєте чудовий вигляд! Тонка, дзвінка!", "Марічко, ви – дівчинка! Така тендітна", "Ти як дівчинка! Неймовірно гарна!".

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