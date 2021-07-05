Марічка Падалко у майці та шортах влаштувала "дівич-вечір" з Соломією Вітвіцькою на дачі

Ведуча розповіла про добру традицію.

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко, яка днями долучилася до танцювального флешмобу, розповіла про добру традицію.

Так, зірка каналу "1+1" раз на рік у себе на дачі під Києвом влаштовує "дівич-вечір" з подружками. Цього разу він відбувся минулої неділі. Про це Марічка розповіла в Instagram та запостила фото з вечірки. Падалко запросила найближчих подруг, серед яких була й її колега, ведуча ТСН Соломія Вітвіцька.

instagram.com/marichkapadalko

instagram.com/marichkapadalko

"Раз на рік я влаштовую на дачі "дівич-вечір". Дощ нам трохи зіпсував плани поплавати, але веселка варта того дощу", - розповіла Марічка.

instagram.com/marichkapadalko

Цей день Падалко провела у комфортному луці. Ведуча одягла чорні шорти та чорну майку, а замість макіяжу обрала свій природній вигляд.

instagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, нещодавно Марічка Падалко показала, як бігла напівмафарон бездоріжжям з чоловіком. Телеведуча викликає захоплення своєю любов'ю до спорту.

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