Марічка Падалко у прямому ефірі заговорила грузинською на знак подяки Грузії за підтримку

Марічка Падалко у прямому ефірі заговорила грузинською на знак подяки Грузії за підтримку

На тлі російської загрози Україну підтримали на грузинському телебаченні.

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко сьогодні під час прямого ефіру заговорила грузинською.

Зробила це ведуча на знак подяки Грузії за підтримку у цей нелегкий для України час.

"Наша "грузинська" відповідь в ефірі "ТСН.Ранок" і велика подяка колегам з Mtavaritv. Їхня ведуча новин Ніна Хубутія напередодні підтримала Україну в своєму прямому ефірі. Ми спробували віддячити: "Щиро дякуємо за підтримку і допомогу, Грузія", - написала Падалко.

Для перегляду відео гортайте ліворуч

Заначимо, що на грузинському телебаченні під час ефіру пролунали слова підтримки нашій країні. Ведуча Ніна Хубутія під час ефіру перейшла на українську і звернулася до українського народу.

Вона зазначила, що в нас є спільний ворог, і це - Росія. Тому Україна і Грузія як ніколи разом. І ми обов'язково переможемо.

У серпні 2008 році Російська Федерація вторглася в Грузію і окупувала Південну Осетію та Абхазію.

Конфлікт розгортався під гаслом "примушення до миру". Російські ЗМІ називали операцію "захистом національних меншин, яких утискає Тбілісі". Війна тривала близько тижня та мала далекосяжні наслідки. РФ та кілька дрібних держав під її тиском визнали незалежність окупованих республік. Контролю над цими регіонами Тбілісі не має і досі.

Дивіться повні випуски ТСН.Ранок на 1+1 video.

Читайте також: