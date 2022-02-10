Марічка Падалко у вишуканій обтислій сукні позувала в обіймах чоловіка

Подружжя відвідало допрем'єрний показ "Вийду за тебе".

У Києві відбувся допрем'єрний показ романтичної комедії "Вийду за тебе" (Marry me) з Дженніфер Лопес та Овеном Вілсоном у головних ролях.

На захід завітало чимало українських знаменитостей, серед них була й ведуча "ТСН.Ранок" на 1+1 Марічка Падалко з чоловіком Єгором Соболєвим. Для вечірки Марічка обрала вишукану обтислу сукню чорного кольору з пікантним розрізом у зоні декольте.

instagram.com/marichkapadalko

Закохані мило позували фотографові, усміхалися та обіймалися. Як зізналася Падалко, їй стрічка сподобалася. Ба навіть коханий Марічки Єгор оцінив картину:

"Фільм мені дуже нагадав одну з моїх улюблених мелодрам "The Notting Hill" з "продавцем книгарні" Ґью Грантом і "відомою акторкою" Джулією Робертс. До речі, що ще об'єднує обидва фільми - їх можна без застережень дивитися з дітьми, які вже люблять повнометражні фільми. До того ж, там є тема школи також. Вчителям має сподобатися. Хлопці можуть трохи кривити обличчям від самої назви, але моєму фільм сподобався, може, навіть ще більше, ніж мені. Надто зараз ми так цінуємо час разом, бо хто знає, що там попереду", - зазначила ведуча.

Цікаво, що у коментарях під цим постом в Instagram чоловік Марічки залишив дуже зворушливий коментар: "Так добре, що ти за мене вийшла", - написав Єгор. На що Падалко відповіла коханому смайлом у вигляді сердечка.

instagram.com/marichkapadalko

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