Марічка Падалко в бікіні попозувала на яхті та розповіла про відпочинок в Єгипті

Марічка Падалко в бікіні попозувала на яхті та розповіла про відпочинок в Єгипті

Телеведуча повернулася з відпустки.

Ведуча ТСН Марічка Падалко повернулася з першої за 10 років відпустки за кордоном.

І попри те, що відпочинок у Єгипті завершився, у фотогалереї знаменитості залишилося чимало неопублікованих світлин. Однією з них зірка каналу 1+1 поділилася у своєму Instagram. У кадрі телеведуча позувала на яхті у синьому бікіні.

Марічка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

У дописі Марічка вирішила поділитися своїм досвідом відпочинку у Єгипті. Свою публікацію вона присвятила більше тим, хто рідко буває за кордоном, або не наважується подорожувати далеко взагалі.

"По-перше, Єгипет - відпочинок без "понтів" - починаючи від літака, це зовсім непафосне місце. А температура повітря в кінці листопада на початку грудня ідеальна. Тепло, але не спекотно. Вода 24-25 градусів. Стояти - прохолодно. Плавати - супер! Обираючи готель, цікавтеся, яке дно і як заходити у воду. В нас був довгий пірс з дуже зручними сходами і цікавою прогулянкою по ньому зі спогляданням рибок і рифів. Ходити з "грудничками", а малюків в Єгипті багато, це - не найзручніший варіант. Плюс на морі може бути відчутний вітер", – розповіла Падалко.

Марічка Падалко з чоловіком та дітьми у Єгипті / instagram.com/marichkapadalko

Телезірка поділилася, що попри негативні відгуки інших гостей про їжу, їй та рідним харчування сподобалося. Також ведуча порадила підписникам взяти хоча б одну екскурсію, щоб "не здичавіти на щоденному маршруті "ресторан-море-кімната-ресторан". Так, сім’ї Марічки сподобалася подорож на кораблі для занурення з аквалангами і масками.

Також знаменитість відповіла на запитання юзерів щодо туристів-росіян.

"Так, їх багато. Але по завершенню тижня ми з Єгором для себе зробили висновок, що це був надзвичайно корисний досвід для наших дітей, які до цього часу мали уяву про росіян переважно з соцмереж. Наслідки навіть такого короткого перебування в спільному просторі перевищують результати років патріотичного виховання. Це як ніби ви багато часу намагалися пояснити дітям, чому Україна захищає свою територію і мову, і чому їм, зокрема, важливо розмовляти українською, а тут за один тиждень "розвиднілося" само собою", – зазначила вона.

Марічка Падалко з чоловіком та дітьми / instagram.com/marichkapadalko

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