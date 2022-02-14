Марічка Падалко в День закоханих показала зворушливі фото з чоловіком

Ведуча розповіла про чоловіка-захисника.

Ведуча ТСН.Ранок на 1+1 Марічка Падалко до Дня закоханих, 14 лютого, поділилась зворушливим фото з чоловіком, Єгором Соболєвим.

На світлині телезірка та її коханий посміхаються та дивляться на доньку, 11-річну Катю, яка показує сердечко.

"Love is", - підписала фото Марічка.

Марічка Падалко з чоловіком / пресслужба каналу "1+1"

Днями телеведуча поділилась з підписниками, як вони з чоловіком проводять вихідні разом: на товариському футбольному матчі вболівають за сина, 14-річного Михайла.

"Життя на контрастах. Відволіклися, повболівали, три години нічого не читали, life as usual. В суботу - в Єгора день, коли він тренується в теробороні. І такий вигляд мають тепер всі вихідні. Людина, кажуть, до всього звикає. Тому захоплююся всіма, хто зберігає спокій і не панікує", - поділилася Марічка.

Влітку 2021 року Єгор приєднався до Київської територіальної оборони, яка формується як частина Збройних сил України. Марічка підтримує чоловіка в цьому рішенні та пишається ним.

Чоловік Марічки Падалко / пресслужба каналу "1+1"

"Зізнаємось одне одному в коханні щодня, у кожному повідомленні. Ми дуже цінуємо зараз час разом, бо живемо в тривожному очікуванні. Цими днями у нього комісія у військкоматі, та можливо, його на місяць відправлять на навчання на полігон. Друзі, хочу закликати вас, довіряйте лише авторитетним джерелам і будьте готові до усіх варіантів розвитку подій",- поділилась Марічка Падалко.

Нагадаємо, що Марічка Падалко вже понад 15 років живе у щасливому шлюбі з Єгором Соболєвим, з яким виховує трьох дітей: 14-річного Михайла, 13-річну Марію та 11-річну Катерину.

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