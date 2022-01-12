Марічка Падалко в обтислій мінісукні відвідала допрем'єрний показ комедії з Мішиною та Петрожицькою

Також у стрічці зіграв ведучий "Сніданку. Вихідний" Олександр Попов.

У столичному кінотеатрі "Оскар" відбулася довгоочікувана прем'єра різдвяної стрічки від українських творців – "Справжній Санта".

Унікальний проєкт від одного з найкращих продюсерів країни Валерії Гузи цього вечора торкнувся серця всіх глядачів.

На кінопоказі побували актори фільму: Михайло Аугуст, Володимир Шумко, Валерія Товстолес, ведучий програми "Сніданок. Вихідний" на 1+1 Олександр Попов, підтримати його пришла колега з ТСН Марічка Падалко з дочкою Катею.

Олександр Попов / пресслужба каналу "1+1"

Марічка Падалко з донькою / пресслужба каналу "1+1"

Валерія Гуза та акторка Валерія Товстолес / пресслужба каналу "1+1"

Також допрем'єрний показ відвідала співачка Анна Добриднєва, яка не лише знялася у картині, але й написала до неї зворушливий саундтрек "Новорічна", та багато інших талановитих артистів, блогерів та медіаперсон.

Анна Добриднєва

Актори стрічки / пресслужба каналу "1+1"

Володимир Шумко / пресслужба каналу "1+1"

"Ми пройшли шлях від ідеї фільму до його реалізації та прокату в кінотеатрах по всій Україні, скажу чесно – це було не легко і часом дуже стресово, але якщо ви запитаєте мене "чи хочу я це повторити в майбутньому?", я відповім "Так! 1000 разів так!". Як звучить пісня з дитинства: "професій багато, але прекрасніше за всіх кіно, хто в цей світ потрапив - навіки щасливий став", і нехай шлях до цього щастя пролягає через нерви та безсонні ночі, але на фіналі ти розумієш, що це саме той момент, коли здійснилася мрія. Дякую всій команді та акторам за ваш талант і працездатність, ви моє велике кохання", - підсумувала перед переглядом фільму продюсерка Валерія Гуза.

Валерія Гуза з акторами стрічки / пресслужба каналу "1+1"

Що ж, світ змінюється – це правда, але що б з ним не відбувалося, у ньому завжди є місце добру, коханню та дивам! Не вірите? Подивіться "Справжній Санта". Ця зворушлива картина з п'яти новел про кохання у всіх його проявах - зарядить гарним настроєм, оптимізмом та мотивацією на весь наступний рік.

Новорічна романтична комедія "Справжній Санта" виходить у всіх кінотеатрах України від 13 січня.

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