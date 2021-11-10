Марічка Падалко відповіла, чи вакцинуватиме своїх дітей від COVID-19: "Не вистачає інформації"

Зірка ще не визначилася, чи робитиме щеплення своїм нащадкам.

Ведуча ТСН Марічка Падалко поміркувала про вакцинацію дітей від COVID-19.

Так, в жовтні МОЗ дозволило вакцинувати від коронавірусу підлітків віком від 12 років. На сторінці в Instagram зірка каналу 1+1 опублікувала допис, де поділилася, що шанувальники регулярно запитують її, чи робитиме знаменитість щеплення своїм нащадкам. Марічка зізналася, що поки що не визначилася.

"Нехай зараз тут буде неймовірний "срач". Але нехай з нього буде якась користь. Я про дитячу вакцинацію від коронавірусу. Я вам відверто скажу: "Я ще не визначилася". Вочевидь, в майбутньому буду. Але стовідсоткової впевненості, щоб я вже завтра йшла по дозвіл до сімейного лікаря, в мене зараз немає. Мені не вистачає впевненості та інформації. Водночас, в класі мого 14-річного сина батьки вже почали щеплювати дітей, відколи МОЗ дозволив вакцинацію від 12 років, а деякі ще влітку, як виявилося, зробили щеплення дітям від ковіду за кордоном", – написала Падалко.

Тому Марічка вирішила провести у своєму фотоблогу прямий ефір з відомим імунологом, який, входив до кола експертів, які рекомендували МОЗ почати вакцинувати дітей 12+. Так, зірку цікавить, зокрема, те, чому можна використовувати лише вакцини Pfizer-BioNTech і чи дозволять CoronaVac.

Також знаменитість запропонувала підписникам залишити у коментарях запитання, які їх цікавлять щодо цієї теми.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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