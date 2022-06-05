Марічка Падалко вперше від початку війни поїхала з України та розповіла, де її діти

Марічка Падалко вперше від початку війни поїхала з України та розповіла, де її діти

Ведуча ТСН Марічка Падалко вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України виїхала з країни.

Про це Марічка Падалко розповіла на сторінці в Instagram. Ведуча повідомила, що поїхала ненадовго. Наразі зірка каналу 1+1 перебуває у Нью-Йорку, куди її запросили вести благодійний концерт. Захід відбудеться вже сьогодні, 5 червня.

"5 червня головну площу Нью-Йорка на день віддадуть Україні - це безпрецедентне рішення мерії міста! На Таймс Сквер - в самому серці Нью-Йорка, відбудеться благодійний концерт за участі українських і світових поп-зірок, а також зірок опери і балету та громадських діячів. Захід відбудеться за підтримки мерії Нью-Йорка, українського консульства та представництва України при ООН. Я матиму велику честь вести цю подію і запрошую всіх, хто може долучитися, підтримати Україну", - розповіла Падалко.

Також Марічка поділилася, що у Нью-Йорку вже встигла зустрвтися з легендарною олімпійською чемпіонкою Лілією Подкопаєвою, яка теж приїхала підтримати цей благодійний концерт:

"За декілька годин до цього фото в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку ми з Лілією Подкопаєвою проплакали за сніданком, обговорюючи три місяці війни", - підписала знімок зі спортсменкою Падалко.

Лілія Подкопаєва та Марічка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Окрім того Марічка відповіла, де наразі перебувають її троє дітей. Так, її старший син Михайло від травня перебуває в Києві і тренується разом зі своєю футбольною командою. Донька Марія перебуває у Жовкві, а молодша Катя – поїхала до друзів Марічки у Францію.

Фото: instagram.com/marichkapadalko

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