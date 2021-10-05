Марічка Падалко взяла участь у благодійному забігу на підтримку жінок з раком грудей

Ведуча закликала жінок сходити до мамолога і перевірити своє здоров'я.

3 жовтня, у неділю, у Києві відбувся благодійний забіг Race for the Cure на підтримку жінок з раком грудей, в якому взяла участь зірка 1+1 Марічка Падалко.

Марічка Падалко та Єгор Соболєв / пресслужба каналу "1+1"

Ведуча бігла разом з чоловіком Єгором Соболєвим п'ять км аби підтримати Оксану Лисенко, маму 4-річного Захарчика, яка подолала 4 стадію онко.

Оксана Лисенко / пресслужба каналу "1+1"

"На Race for the Cure ми разом з чоловіком бігли на підтримку підопічної Алли Мазур - Оксани Лисенко, яка бореться з онко. Два роки тому Алла перемогла рак грудей і зараз допомагає багатьом жінкам, які стикнулися з цією хворобою. Оксана зараз у стані ремісії, потребує коштів, щоб хвороба до неї не повернулась. Ми з Єгором її підтримуємо не лише як людину, якій бажаємо найшвидшого одужання, а як і маму, яка дуже потрібна своїй дитині", - сказала Марічка Падалко.

Марічка Падалко та Алла Мазур / пресслужба каналу "1+1"

До слова, Марічка Падалко вже три роки є обличчям соціальної кампанії, яка заохочує жінок ходити на щорічні медичні обстеження.

"Три роки тому я сама вперше пішла на мамографію, коли стала учасницею соціальної ініціативи. Відтоді регулярно проходжу медогляд. З одного боку, цей вид раку можна вилікувати, коли він діагностований на ранніх стадіях, а з іншого – в Україні рак грудей діагностується доволі пізно, на 3-4 стадії, і багато жінок від нього, на жаль, помирають. Дівчата дуже пізно звертаються до лікаря. Тому вважаю, треба підвищувати обізнаність про це", - прокоментувала телеведуча.

Учасники благодійного забігу / пресслужба каналу "1+1"

Всі зібрані кошти від Race for the Cure підуть на реалізацію проєкту "Кабінет рівного консультанта" та відкриття кабінету психологічної підтримки на базі Національного інституту раку. Завдяки цьому онкопацієнти зможуть отримати інформаційну та емоційну підтримку від тих, хто уже має досвід боротьби з онкологічним захворюванням.

Зауважимо, що цього року в Україні забіг відбувся вдруге. Загалом Race for the Cure проводиться вже майже 30 років у всьому світі.

Якщо ви хочете допомогти Оксані Лисенко, ось тут її реквізити:

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5375414124371179 - Лисенко Оксана Петрівна

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