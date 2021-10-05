Марічка Падалко з чоловіком втекли від дітей в романтичну подорож: "Лише удвох"

Подружжя відпочило на Черкащині.

Зірка каналу "1+1" Марічка Падалко разом з чоловіком Єгором Соболєвим дозволили собі розкіш.

Подружжя поїхало у коротку подорож без трьох своїх дітей, що може вкрай рідко собі дозволити. Марічка та Єгор насолодилися товариством одне одного на Черкащині. Про це щаслива Падалко розповіла фанам у Instagram.

"Ми як багатодітні батьки рідко відпочиваємо удвох, і цього разу вдячні дітям, що вони відмовилися пропускати важливі справи в своєму житті, і навіть школу, і ми поїхали в коротку подорож Черкащиною лише удвох", - зізналася ведуча.

Марічка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Вона також поділилася фото з подорожі та розповіла про перевагу відпочинку з неділі на понеділок.

"Якщо є можливість подорожувати в неділю, то ви потрапляєте на відпочинок, коли всі звідти їдуть, і лишаєтесь на понеділок "царювати". Якщо, звісно, маєте можливість взяти відгул. Погулявши черкаськими лісами, ми розуміємо тепер, чому це місце приваблює однаково киян і одеситів - приблизно посередині між двома містами", - зазначила Марічка.

Марічка Падалко з чоловіком / instagram.com/marichkapadalko

Марічка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

За словами ведучої, вони з чоловіком вперше заїхали на Буцький каньйон і були вражені красою цього місця. Падалко зазначила, якби сюди додати трохи інфраструктури, то каньйон може стати популярною локацією.

Марічка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Марічка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

"Поки там навіть каву не знайшли. Хоча ми її і так чимало попили за два дні. І головний наш висновок розмов "за кавою", що є життя і "після дітей". І воно може бути цікавим! Бо я останнім часом вже почала наперед сумувати, що вони ось-ось виростуть, і ми лишимося вдвох. Бачу, що можемо швидко "переформатовуватися", - зізналася Падалко.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання