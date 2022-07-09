Марічка Падалко забрала з Польщі до України молодшу доньку і розповіла якою була дорога

12-річна донька Марічки Падалко Катя протягом червня перебувала у друзів ведучої в Польщі.

Та, врешті зірка каналу 1+1 вирішила забрати доньку додому до України. На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, якою була їхня поїздка. За словами Падалко, до України вона забирала доньку потягом Київ-Хельм.

"Квитки цілком реально купити на Укрзалізниці за 970 грн. Відправляється рейс о 22:50. Всю ніч можна мирно спати під кондиціонером. На двох кордонах від 9:00 теж доведеться постояти разом години 4, але можна лежати, пити чай, нікуди не виходити. О 12:30 ви на місці. На тому ж вокзалі можна пересісти на інтерсіті до Варшави", - розповіла Падалко.

Марічка Падалко з донькою Катею / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Вона порадила брати квитки заздалегідь, оскільки у Хелмі дуже маленький вокзал і одна каса, тож люди ризикують не встигнути на найближчий інтерсіті Хелм: "Квитки легко купити на сайті польської залізниці WWW.PKP.PL. Якщо вам ще немає 24 років, сміливо обирайте варіант "діти, молодь" зі знижкою 37%", - додала Марічка.

Ведуча також порадила не переживати, якщо ви спізнитеся київський потяг до Хелма і пропустите цю стиковку, оскільки на місці допоможуть.

"Це трапляється дуже рідко, але на моєму маршруті так сталося. Пасажири, які прямували далі, сіли на інтерсіті до Любліна з тими ж квитками, щоб там пересісти ще раз. На вокзалі є наші волонтери, які всім підказують, що робити. На виході стоїть фургон World Kitchen, де всі охочі можуть з’їсти гарячу їжу", - розповіла Марічка.

Марічка Падалко з доньками / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Як розповіла Падалко, її доньку до Варшави везла найстарша сестра дівчинки, де зіркова мама зустріла Катю.

"Там теж є зручний маршрут інтерсіті Варшава-Хелм, який вирушає о 12:06, і прибуває в Хелм о 15:16, за 40 хвилин до відправлення потягу на Київ. І що дуже важливо, київський потяг завжди чекає цей рейс з Варшави, якщо той раптом спізниться, бо там 80 відсотків його пасажирів. Тому приїздити раніше в Хелм немає сенсу", - зазначила ведуча.

О 21:00 Марічка з донькою вже була на київському вокзалі: "До 21:00 по дорозі в Україну, ви пройдете всі перевірки, і будете всю ніч міцно спати. І вранці на київському вокзалі буде багато людей з квітами і вологих очей. Ви вдома!" – розповіла Марічка.

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