Марічка Падалко заспівала переможну Stefaniа на центральній площі Калуша з місцевими дітьми

Наступного дня після історичної перемоги на "Євробаченні-2022", ведуча ТСН на 1+1 Марічка Падалко провела національний марафон "Єдині новини" з найпопулярнішого нині міста — Калуша, що на Івано-Франківщині.

Відомим на всю Європу місто стало після конкурсу — звідси родом фронтмен і засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

У київській студії на зв'язку була Соломія Вітвіцька, а у центрі Калуша, на площі Героїв разом з Марічкою Падалко зібрались десятки містян. Люди святкували перемогу, обіймались, спілкувались та співали Stefaniа.

Ведучій вдалось поспілкуватись з рідною сестрою Олега Псюка, Іриною. Дівчина розповіла як відреагувала на перемогу гурту сина мама Стефанія.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"В цьому місті є найпопулярніша мама у Європі. Замолоду вона працювала на хімзаводі, зараз працює в магазині продавчинею і ніяковіє від уваги. До неї непросто підступитися, але нашій кореспондентці Аллі Пасс вдалося", — коментує Марічка Падалко.

Мама Стефанія зізналась кореспондентці ТСН, що навіть не думала, що пісня Stefaniа написана про неї. Також журналісти познайомились з мамами інших учасників гурту. Марічка Падалко не могла стримати емоцій і дивилася сюжети зі сльозами на очах.

Під час ефіру ведуча розповіла і показала як вона вболівала за Україну — у дуже особливій компанії й у дуже особливому місці:

"Це був надзвичайно емоційний вечір. Коли українці в Україні, за її межами, уся Європа були прикуті до екранів телевізорів і вболівали за наш гурт. Пісня Stefaniа полюбилася ще до того, як в Україні почалася війна. Її наспівували, повторювали, її легко запам'ятати. Ми зібралися малесеньким, але дуже активним фан-клубом у Калуші. Друзі-блогери долучилися онлайн. Ми хвилювались, радісно вітали кожні 12 балів і вірили в глядачів по всій Європі".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Найбільше розчулив українців заклик наших хлопців про Маріуполь, допомогу Азовсталі. "Для мене це було шоком. Не думала, що вони наважаться. Напевно якби не війна і не комендантська година ми б зібралися всі, кожен на своїй площі. Ми б усі дивилися разом. Але усі того вечора відчували неймовірну єдність і солідарність", — поділилася Падалко.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведуча вірить, що ця перемога стала першою ластівкою майбутньої великої перемоги України, в яку зараз всі ми віримо і наближаємо.

Нагадаємо, мама Олега Псюка розповіла в інтерв'ю ТСН, що змирилася, що він не став серйозним комп'ютерником, а подався у легковажний шоубізнес. Також Стефанія поділилася, який хотіла зробити сину сюрприз на фіналі "Євробачення".

Як місто і містяни відреагували на перемогу "Калуша"

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