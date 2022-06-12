Марічка Падалко знайшла на подвір'ї дачі залишок ракети окупантів: "Горіть у пеклі, росіяни"

Ведуча ТСН Марічка Падалко знайшла на подвір'ї своєї дачі залишки "руського міра".

До слова, окупанти, коли відступали з Київської області, залишили після себе чимало неприємних "сюрпризів".

Зокрема, Марічка знайшла на подвір'ї своєї дачі щось схоже на залишок російської ракети. Падалко вважає, що це прилетіло до її будинку тоді, коли окупанти обстрілювали сусіднє село.

"Знайшла в траві на дачі залишок чи то російської ракети… Вочевидь, прилетіло з Житомирської області, коли росіяни обстрілювали сусідні Шпиньки. Горіть у пеклі, росіяни!" - емоційно написала ведуча.

Марічка Падалко знайшла уламок російської ракети / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Нагадаємо, коли Росія вороже вторглася в Україну, ведуча активно захищала країну на інформаційному фронті. Тим часом її чоловік, відомий журналіст Єгор Соболєв уклав контракт з територіальною обороною, яка формується як частина Збройних сил України, ще влітку минулого року. Під час повномасштабного вторгнення він виконував різні завдання, зокрема, протягом двох тижнів боровся з російськими окупантами в Ірпені.

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