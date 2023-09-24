Марічка з "Довбуша" в ультракоротких шортах знялася в хуліганській фотосесії

Українська акторка, зірка історичного екшену "Довбуш" Дар'я Плахтій, яка зіграла Марічку, поділилася з фанами кадрами з нещодавньої фотосесії.

Артистка постала в об'єктиві фотографині Катерини Козинської. Під час знімань Дар'я приміряла образ справжньої хуліганки. Судячи з фото, знімальний процес відбувався десь у барі. У геомітці Плахтій відмітила, що фотосет проводили у Києві.

На знімках Дар'я позує у коротких джинсових шортах, чорному топі на бретельках, у порваних колготах та шкіряній куртці. Образ артистка доповнила високими шкіряними чоботами.

Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Своєю чергою, шанувальники Плахтій у коментарях зазначили, що цей образ дуже личить їхній кумирці і наробили їй компліментів:

Ух, яка гаряча!

Дуже крута і маєш гармонійний вигляд в цьому образі

Крутезні фото і ти – цукерка просто!

Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Нагадаємо, раніше колега Дар'ї Плахтій, актор Сергій Стрельніков, який зіграв Олексу Довбуша в однойменній картині, поділився відео з репетиції битви з Казимиром Пшелуським у фіналі картини.

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