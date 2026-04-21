Марія Бурмака на свіжих фото показала, який зараз вигляд має її єдина 31-річна донька

Марія Бурмака / © facebook.com/burmaka.maria

Народна артистка України Марія Бурмака показала, який зараз вигляд має її єдина донька.

Виконавиця поділилась серією світлин з Яриною у своєму Instagram. Кадри були як архівними, так і свіжими. На одних фото Марія Бурмака позувала з донечкою, коли та була зовсім маленькою. Інші натомість були зроблені нещодавно. Можна помітити, як із віком змінювалась Ярина.

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

До слова, співачка присвятила допис доньці не просто так. Річ у тім, що Ярина відсвяткувала день народження. Їй виповнився вже 31 рік. Артистка чесно зізналась, що бути мамою — непросто. Проте вже 31 рік вона дає цьому раду. Марія Бурмака наголосила, що завжди буде поруч із донькою та підтримуватиме її, оскільки бажає їй найголовнішого — бути щасливою.

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

"Бути твоєю мамою непросто, але я справляюсь вже 31 рік. Підтримую тебе на твоєму шляху, підтримуватиму і далі. З днем народженням, доню. Будь щаслива!" — звернулась до доньки виконавиця.

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

Зазначимо, Марія Бурмака стала мамою у шлюбі з продюсером Дмитром Небесійчуком, за якого вона вийшла заміж 1993 року. 1995-го артистка народила доньку Ярину. Шлюб знаменитості розпався, а 2022-го стало відомо, що Дмитро загинув під час пожежі.

