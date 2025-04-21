Марія Бурмака ніжно привітала доньку з 30-річчям і показала їхні рідкісні фото

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

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Українська співачка Марія Бурмака повідомила про важливе свято в її родині.

Донька знаменитості – Ярина – святкує день народження. Ба більше, цьогоріч у дівчини ювілей. Доньці Марії Бурмаки виповнюється вже 30 років. Тож, з нагоди свята артистка публічно привітала Ярину з днем народження. Співачка адресувала їй допис в Instagram.

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

Зокрема, артистка опублікувала різноманітні фото з Яриною. На кадрах донька Марії Бурмаки була зображена як і в юному віці, так і в дорослому. Тож, можна помітити, як дівчина з роками змінилася. Також артистка адресувала Ярині теплі слова з привітаннями.

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Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

"З днем народження, доню", - звернулася до доньки виконавиця.

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

Ярина вже відреагувала на привітання від мами. Дівчина подякувала за теплі слова, утім, опубліковані фото вона не оцінила, назвавши їх "жахливими".

"Жахливі фото, але дякую, мамо!" – написала в коментарях Ярина.

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вітав доньку з днем народження. Також музикант показував, як Анастасія вже помітно підросла.