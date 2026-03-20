Марія Бурмака після смерті брата-військового розповіла про виплати його родині: "Допомога є"

Марія Бурмака

Народна артистка України Марія Бурмака після важкої втрати єдиного брата Святослава розповіла про державні виплати родині військового.

Так, ще на початку 2024 року артистка повідомила про смерть рідної людини під час служби в ЗСУ. На жаль, його серце не витримало важких наслідків поранення і пережитого стресу. У захисника залишилося двоє дітей. В коментарі проєкту «Ранок у великому місті» Марія розповіла, що 43-річний молодший брат помер уже після повернення з фронту.

З часом родина Святослава почала отримувати допомогу від держави. За словами Марії, йдеться не про великі суми, а про забезпечення базових потреб дітей. Щоправда, зірка не бідкається та з вдячністю ставиться до наданих пільг її близьким.

«Минуло два роки і певні виплати родина отримала. Брат — учасник бойових дій, але помер уже після того, як прийшов з війни. Він похований на кладовищі у Бортничах на Алеї Героїв. Це якісь не фантастичні виплати, але допомогу сім’я отримала. Діти також отримують безкоштовний садочок, харчування й таке інше. Якась допомога від держави є. І якою б вона не була, я вдячна за це», — поділилася Бурмака.

