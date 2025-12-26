Марія Бурмака розсекретила свого коханого і здивувала заявою про шлюб

Марія Бурмака

Реклама

Народна артистка України Марія Бурмака розсекретила свого коханого та здивувала заявою про шлюб.

Виконавиця не приховує, що не самотня. Вже тривалий час артистка перебуває в стосунках із чоловіком, з яким познайомилась 20 років тому. Співачка навіть намагалась тоді побудувати з ним стосунки, але не склалось. На проєкті "Наодинці з Гламуром" Марія Бурмака говорить, що вони з чоловіком, який не є зі сфери шоубізнесу, вирішили спробувати вдруге. Виконавиця запевняє, що наразі щаслива. Між парою панує взаємне кохання, і це для співачки неабияк важливо. Проте більше подробиць виконавиця розкривати не стала. Марія Бурмака говорить, що чоловік не прагне бути публічним, а вона ж поважає його рішення.

Марія Бурмака / © facebook.com/burmaka.maria

"Є чоловік, якого я кохаю і який кохає мене, що дуже важливо. Але я своє життя не афішую. Зараз той момент, коли мені хочеться своє особисте життя трішки зберегти. Бо люди, які перебувають поряд з людьми, які на сцені, не завжди підписуються на те, щоб бути на очах публіки, щоб їх обговорювали. Я з повагою ставлюся до чоловіка, якого я дуже ціную і його вибір ціную. Це не людина з шоубізнесу. Ми знайомі дуже давно. Був період, коли ми вже зустрічалися. Потім нас життя розвело. А зараз нам просто добре разом. Дуже важливо, коли людина тебе розуміє, кохає і ти це відчуваєш", - говорить артистка Анні Севастьяновій.

Реклама

До речі, хоч Марія Бурмака й щаслива в стосунках, проте виходити заміж за обранця не планує. Виконавиця говорить, що не хоче більше мати досвід зі шлюбом і бути нареченою.

Марія Бурмака / © facebook.com/burmaka.maria

"Я так подумала, що не хочу проходити досвід шлюбу, тож навряд чи я вже стану нареченою. Я думаю, що шлюб не для мене. Але з цим чоловік я познайомилась понад 20 років тому. Зараз він живе не в Києві, ми не так часто бачимося, але ми дуже добре одне одного розуміємо, мені дуже смішні його жарти – це дуже важливо", - говорить артистка.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Wellboy покликав ЗАМІЖНЮ ведучу на побачення під час інтерв’ю, а MamaRika проти ДИТСАДКІВ

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко підтвердила роман із манекенником Юрієм Савранським. Пара публічно зізналась одне одному в коханні.