Марія Яремчук вперше за тривалий час вийшла на зв'язок із важливою заявою

Марія Яремчук

Реклама

Українська співачка Марія Яремчук вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та зробила важливу заяву.

Після успіху документального фільму про Назарія Яремчука, спродюсованого артисткою 2024 року, та альбому ремейків його хітів, проєкт Re:Yaremchuk продовжує відновлювати культурний спадок виконавця. 21 жовтня відбудеться реліз перевидання культової платівки Назарія Яремчука "Незрівнянний світ краси".

Альбом був виданий на студії грамплатівок "Мелодія" далекого 1980 року. Сьогодні він повертається у сучасному форматі — з оригінальним звучанням і новим візуальним оформленням. До перевидання увійшли дев'ять пісень у виконанні Назарія Яремчука, записані з вокально-інструментальним ансамблем "Музики" та струнною групою Київського камерного оркестру.

Реклама

"Оригінальний вініл, випущений 45 років тому, сьогодні практично неможливо знайти — він існує лише у поодиноких примірниках в Інтернеті. Тож я вирішила виправити цю історичну несправедливість. Адже цей альбом — справжня перлина української класики, один із кращих у музичній дискографії того часу. Це молодий Яремчук, це фанк, соул, оркестровий фолк-поп і, звісно, незрівнянний світ краси Карпат. Ця платівка — суцільне естетичне задоволення", — каже Марія Яремчук.

Перевидання платівки Назарія Яремчука "Незрівнянний світ краси"

Назву платівка отримала на честь лід-синглу, написаного ще 1969 року. Пісня здобула популярність після виходу телевізійного фільму "Червона рута" та стала символом цілої епохи української естради. Нове оформлення створив український художник Даніель Скрипник — автор робіт для світових зірок, серед яких The Weeknd, Брітні Спірс, Imagine Dragons, Біллі Айліш та інші.