Марина Боржемська чесно висловилася про нові романи та як завоювати її серце

Популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про особисте життя.

У своєму фотоблогу Марина зізналася, що зараз її серце вільне. Та попри все, вона сподівається віднайти своє кохання. Тренерка говорить, що поруч із собою бачить надійного чоловіка, який розділятиме її цінності та зможе долати спільний шлях.

"Звичайно, кожна людина прагне відчувати тепло, підтримку та щастя поруч із своєю людиною. І я не виняток. Для мене важливо не просто мати стосунки, а зустріти того, з ким буде легко ділити моменти життя, хто розділятиме мої цінності, погляди та з ким ми будемо надихати одне одного. Це не про статус, а про справжню близькість, взаєморозуміння та радість від спільного шляху", - написала Боржемська.

Сторіз Марини Боржемської / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Також зірка поділилася, що зараз переживає "цілий спектр відчуттів". Але приходити до тями у ці непрості часи їй допомагає турбота про ближніх і пошук позитивних моментів, які наповнюють.

Сторіз Марини Боржемської / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська висловилася, чому після розлучення з колишнім чоловіком вона не може налагодити особисте життя.