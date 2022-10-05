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Марина Боржемська похизувалася помітно підрослим сином від Узелкова

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Марина Боржемська похизувалася помітно підрослим сином від Узелкова

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Ексдружина українського боксера В'ячеслава Узелкова показала рідкісне фото з сином.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася сімейним контентом.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото, на якому зображена із сином від ексчоловіка, боксера В'ячеслава Узелкова. На знімку помітно, що 13-річний Роберт вже помітно підріс, змужнів та навіть став вищим за маму.

"Мій тил, моя опора, мій найкращий друг. Дякую, синочку, за підтримку та твою неймовірну мудрість", - поділилася Марина.

Марина Боржемська з сином / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемська з сином / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

У коментарях під дописом прихильники Боржемської були просто шоковані, як Роберт встиг так швидко вирости:

  • Коли вони встигають так вирости? Дуже гарні!
  • Я думала то якийсь кавалер!
  • Як швидко він став таким дорослим? Марина куди летить час, ну красень!

Нагадаємо, нещодавно Алек Болдвін показав свою велику родину. Знаменитість сфотографувався одразу з сімома власними дітьми.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
464
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