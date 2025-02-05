Марина Боржемська відверто зізналась, чому після розлучення в неї не складається особисте життя

Популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська зізналась, чому після розлучення не може налагодити особисте життя.

Спортсменка вже понад шість років офіційно не заміжня. За цей час Боржемська так і не змогла налагодити особисте життя. Тренерка говорить, що в неї є чимало можливостей для знайомств із чоловіками, однак вона не може побудувати серйозні стосунки через ряд певних факторів. Звичайно, на заваді стоїть медійність. Чимало чоловіків бояться з нею починати романтичні стосунки, адже вона відома особистість. Часто взаємини мають більш дружній характер. Також місця, де зазвичай буває Боржемська, не надто надихають на нові знайомства.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Будувати особисте життя зараз – ще той квест. Здається, можливостей знайомитися багато, а от результат…У мене є кілька факторів, які ускладнюють цей процес. Люди бояться підійти, бо бачать у мені не привабливу жінку, а відому особистість. Люди більше бачать образ, а не людину. Часто навіть при взаємних почуттях ніхто не хоче "руйнувати дружбу". Оточення? Зал, де я тренуюся із тренером. Косметичні салони з моїми майстрами. Школа та виступи дітей. Продуктові магазини – не найромантичніші локації", - поділилася спортсменка.

Тож, Марина Боржемська відверто попросила поради у підписників. Тренерка поцікавилася у фанів, чи, можливо, вони знають, як у таких умовах побудувати особисте життя.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Зазначимо, понад 20 років Марина Боржемська прожила в шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковиим, від якого виховує двох дітей. Пара зі скандалом розлучилася 2018 року. 9 листопада минулого року боксер помер через проблеми з серцем.

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