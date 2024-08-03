Марина Боржемська звернулася до сина після його заяви про зречення від батька Узелкова: "Пробач"

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, тренерка Марина Боржемська публічно подякувала сину за його сміливість.

Так, нещодавно її 15-річний Роберт від колишнього шлюбу з Узелковим публічно зрікся від усього, що його пов'язує з батьком через постійні погрози, образи та брехню. Незадовго після такої відвертої заяви, Марина публічно подякувала сину за чесність і сміливість захистити їх з донечкою Олівією перед зірковим батьком.

"Мій любий син Роберте, я дякую тобі за твій останній допис. Ти показав у ньому свою дорослість, мудрість, силу, біль, втрату та надбання. Я побачила твою сміливість бути чесним, не тільки перед собою, а й іншими – все це викликає велику повагу. У тебе є чому повчитися, а саме гідності та честі, відстоювати свої власні кордони, захищати своє найдорожче – родину, своїх дівчат. Ось воно відчуття, бути за кам'яною стіною, за мужніми плечима та відчути жіночу слабкість поруч із тобою", - написала Марина в Instagram.

Марина Боржемська з сином / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Окрім того, фітнес-тренерка перепросила у сина за таку прикру ситуацію й що йому довелося відстоювати кордони всієї родини:

"Пробач, що тобі довелося взяти все це у власні руки. Мені як матері не хотілося цього, своїм мовчанням та униканням цих розмов, я лише хотіла захисти вас з Олівочкою від усього того бруду та болю, який виникає при обговоренні цієї теми. Сподівалася на дорослість обох сторін, але інколи ці старання призводять до того, що ти описав в своїх рядках. Ми маємо вчитися говорити правду вголос, якби це не було складно та важко. Ми повинні захищатися аби не давати навіть крихітної можливості образити себе, тому що, в першу чергу, це нас руйнує та дуже ранить, формуючи внутрішні комплекси та невпевненість в собі", - наголосила зіркова тренерка.

Насамкінець Боржемська побажала сину вільно крокувати по життю далі.

"Ще раз дякую тобі за твою сміливість та гідну позицію. Сподіваюся, що завдяки цьому ти відчув маленьку крихту полегшення та отримав більше сили та впевненості рухатися далі з правильними орієнтирами по життю", - зворушила Марина.

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська замилувала кадрами з відпочинку з обома дітьми й мамою за кордоном.

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