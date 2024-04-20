Марія Бурмака показала рідкісні кадри з донькою і публічно до неї звернулася

Українська співачка Марія Бурмака ніжно привітала свою доньку Ярину зі святом.

Сьогодні, 20 квітня дівчина святкує день народження. Ярині виповнилося 29 років. З цієї нагоди співачка у своєму фотоблогу опублікувала фото з донькою та приголомшила, як швидко вона підросла. Зокрема, Бурмака показала, як вела Ярину до школи, позувала з нею для глянців і просто проводила час разом. І додала, що безмежно її кохає.

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

"З днем народження, Яринко. З днем народження, доцю. Будь, кохана, щаслива і здорова. Ти – моя безумовна любов", - замилувала підписом Марія.

У коментарях підписники також привітали Ярину зі святом і адресували дівчині багато теплих вітальних слів:

Яриночко, сонечко з Днем Народження! Нехай доля буде щаслива! Люблю, обіймаю, свято розділяю з вами

Які чарівні дівчата! Найкращі вітання іменинниці та її мамі!

Яка гарна донечка! Вітаю

Яка доросла уже, аж не віриться! Вітаю!

Нагадаємо, нещодавно Марія Бурмака розсекретила, чим займається її донька та зізналася, як вони пройшли складний період у стосунках.

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