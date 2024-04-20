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Марія Бурмака показала рідкісні кадри з донькою і публічно до неї звернулася

Марія Бурмака показала рідкісні кадри з донькою і публічно до неї звернулася

Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Артистка повідомила про важливе свято Ярини.

Українська співачка Марія Бурмака ніжно привітала свою доньку Ярину зі святом.

Сьогодні, 20 квітня дівчина святкує день народження. Ярині виповнилося 29 років. З цієї нагоди співачка у своєму фотоблогу опублікувала фото з донькою та приголомшила, як швидко вона підросла. Зокрема, Бурмака показала, як вела Ярину до школи, позувала з нею для глянців і просто проводила час разом. І додала, що безмежно її кохає.

Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka
Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka
Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka
Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka
Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka
Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka
Марія Бурмака з донькою / © instagram.com/mariaburmaka
Марія Бурмака з донькою / Фото: instagram.com/mariaburmaka

"З днем народження, Яринко. З днем народження, доцю. Будь, кохана, щаслива і здорова. Ти – моя безумовна любов", - замилувала підписом Марія.

У коментарях підписники також привітали Ярину зі святом і адресували дівчині багато теплих вітальних слів:

  • Яриночко, сонечко з Днем Народження! Нехай доля буде щаслива! Люблю, обіймаю, свято розділяю з вами
  • Які чарівні дівчата! Найкращі вітання іменинниці та її мамі!
  • Яка гарна донечка! Вітаю 
  • Яка доросла уже, аж не віриться! Вітаю!

Нагадаємо, нещодавно Марія Бурмака розсекретила, чим займається її донька та зізналася, як вони пройшли складний період у стосунках.

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