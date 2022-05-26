Марія Бурмака показала свого старшого брата, який воює в ЗСУ

Марія Бурмака показала свого старшого брата, який воює в ЗСУ

Народна артистка України Марія Бурмака показала свого старшого брата Святослава Бурмаку.

На сторінці в Instagram співачка розмістила знімок брата і повідомила, що сьогодні, 26 травня, у чоловіка день народження. Наразі Святослав перебуває в ЗСУ і захищає Україну.

Окрім того Бурмака поділилася, що всього місяць тому у її брата народилася дитина:

"Сьогодні в мого брата Святослава Бурмаки день народження! В перші дні пішов в військкомат і мобілізували в ЗСУ. А 6 квітня його дружина Анна народила донечку. Назвали Ксенія. Ми всі дуже чекаємо тебе, Славочко! Ти наш герой", - підписала кадр Марія.

Брат Марії Бурмаки / Фото: instagram.com/mariaburmaka

Підписники сторінки Бурмаки підтримали її та долучилися до привітань: "Вітання братові! Нехай Ксенія здорова росте!", "Божої опіки, здоров'я, щастя і довголіття!", "З днем народження, Святославе! Здоров'я, витримки та повертайтеся з перемогою! Вірю в ЗСУ та перемогу!".

Нагадаємо, що днями стало відомо, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вирушив воювати на схід України, де наразі відбуваються запеклі бої. Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Хливнюк вступив до лав тероборони ЗСУ.

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