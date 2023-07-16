Марія Бурмака розповіла про свої стосунки та зізналась, чому після розлучення не вийшла заміж

Народна артистка України Марія Бурмака зізналась, що не самотня, та пояснила, чому після розлучення знову не вийшла заміж.

Нині виконавиця перебуває у стосунках. Однак про свого обранця співачка не квапиться розповідати. Як пояснила Бурмака, вона цього не робить з поваги до приватності чоловіка. Утім, артистка зізналась, що вже раніше з ним була у стосунках, але розійшлася.

Марія Бурмака / Фото: скриншот з відео

"У моєму житті були ще стосунки, і вони зараз є. Я насправді чому про це рідко розповідаю, бо це стосується й іншої людини. Потім виходить так, що я то можу жити з увагою людей та такими запитаннями, а не всі люди можуть. Я не можу сказати, що це тривалі стосунки. Це чоловік, якого я знаю давно, з яким у нас були стосунки. Ми розійшлися, але підтримували так чи інакше стосунки. Він раніше жив в іншій країні, але зараз живе в Україні", - розповіла Бурмака в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Також виконавиця пояснила, чому після розлучення, яке сталося далекого 2003 року, знову не вийшла заміж. За словами артистки, вона не планувала більше народжувати дітей, їй не потрібен чоловік, який буде нести фінансову відповідальність. Тож Бурмака не бачить сенсу втретє йти під вінець.

Марія Бурмака / Фото: скриншот з відео

"Я, чесно кажучи, не розумію, для чого мені було б виходи заміж. У мене вже є доросла донька. Навряд чи я б народила ще дітей зараз. Були стосунки досить тривалі, були якісь знайомства, були романтичні обставини. Я людина досить незалежна, і фінансово теж, я не потребую чоловіка, як людину, яка мене підтримає фінансово. Виходити заміж для чого? Вже зараз ти не надаєш цьому якогось кармічного значення", - пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Даша Астаф'єва розповіла про свого обранця, з яким у неї є різниця у віці. Виконавиця поділилася, чому приховує коханого від публіки.

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