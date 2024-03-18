Марія Бурмака розсекретила, чим займається її 28-річна донька: "Хотілося б, щоб обрала інший шлях"

Українська співачка Марія Бурмака розповіла про свою 28-річну доньку Ярину та розсекретила, чим дівчина займається.

Виконавиця зізналась, що в їхніх взаєминах бували нелегкі часи, утім нині вони чудово спілкуються і між ними близькі та довірливі стосунки. Марія Бурмака говорить, що завжди підтримуватиме Ярину та поважатиме будь-який її вибір.

"Свого часу нерви вона мені потріпала сильно. І всяке буває у наших стосунках досі. Але найголовніше, що вона мені дуже близька. Вона хороша людина. І я завжди її у всьому підтримуватиму. Я не та мама, яка скаже: це був твій вибір – вигрібай тепер сама. Своїй дитині буду допомагати завжди", - розповіла артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

Марія Бурмака / Фото: facebook.com/burmaka.maria

Також виконавиця розсекретила, чим нині займається Ярина. За словами Бурмаки, її донька намагається реалізуватися в музиці, а також бізнесі – вона продає вінтажні речі. Утім, це все може змінитися, адже Ярина досі перебуває в пошуках себе.

"Зараз Ярина активно шукає себе, їй 28 років. І музикою займається, і має в Instagram магазин вінтажних речей. Щось у неї виходить, щось – ні, але дає собі раду. Можливо, мені хотілося б, щоб вона обрала якийсь інший шлях у житті. Але це її доля, яке я маю право нав’язувати своє бачення? В головних речах вона мене не розчаровує. Порядна, хороша, добра людина", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна вперше за тривалий час розповіла про 20-річну доньку. Знаменитість пояснила, чому Нана уникає публічності.

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