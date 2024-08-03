Марія Бурмака шокувала, як стала жертвою маніяка та яким методом дала йому відсіч: "Він очманів"

Українська співачка Марія Бурмака приголомшила історією зустрічі з маніяком.

Так, виконавиця пригадала часи, коли перебувала у Харкові й просто посеред вулиці зіткнулася з маніяком. Як зізнається Бурмака, він почав чіпати її. Втім, на щастя, вона вчасно зреагувала й за допомогою кмітливості й підручних засобів дала відсіч нападнику.

"Я йшла в Харкові. Якийсь чоловік-маніяк мене схопив за плечі, за руки. І у цей момент у мене був цукор. Я рукою взяла цукор, прорвала пакет, сипнула йому в очі й крикнула: "Рятуйте!". Він, напевно, настільки просто очманів від цього, що я втекла. Тобто я нікуди не била, не вдаряла", - зізналася Марія в інтерв'ю "Говорить Суханов".

Марія Бурмака / Фото: Instagram Марії Бурмаки

Своєю спритністю та рішучістю у критичних ситуаціях Марія завдячує своєму покійному батьку. За її словами, саме він ще змалку навчив її битися й тренував за допомогою вправ на швидкість реакції.

"Тато мене вчив реакції. Думаю, що тут зіграло роль навіть не вміння бити, а нестандартні рішення і дуже швидка реакція. Окрім того, батько мене вчив битися. Я була мала, мені було років чотири-п'ять... Він казав, що я повинна завжди вміти дати здачі, якщо зустрінеться якийсь нападник Він дуже чітко мені розповів, куди треба бити, вибачте, чоловіків. Він мене тренував", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно 15-річний син зіркового тренера В'ячеслава Узелкова звинуватив батька у погрозах і розкрив правду про їхні токсичні стосунки.

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