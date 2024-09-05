Марія Бурмака заговорила про нові стосунки і зізналась, чому не вважає коханого своєю родиною

Народна артистка України Марія Бурмака заговорила про свій новий роман.

Співачка не приховує, що не самотня та перебуває у стосунках. Однак коханого артистка не вважає своєю родиною. За словами зірки, вони перебувають у вільних стосунках та не збираються одружуватися. Тим часом Марія Бурмака вважає, що змогла б назвати чоловіка сім'єю, якби вони хоча б жили разом та ділили спільний побут.

Співачка наголосила, що чоловік для неї є важливою людиною, однак вона не замислюється над тим, аби зробити крок до більш серйозних стосунків. Зірка також зізналась, що у вільних стосунках теж є свою плюси – між закоханими не виникають конфліктні ситуації.

Марія Бурмака

"Можу проговорювати конфліктні ситуації, але конфліктних ситуацій не так багато, бо я незаміжня і це не є родина. Родина – це коли люди живуть разом, мають спільний побут, мають якісь конфліктні ситуації. Ми у вільних стосунках. Ми зустрічаємося, проводимо час разом, тому тут ніхто нічого нікому не винен. Людина ця мені дуже дорога, мені приємно проводити з ним час, його жарти – смішні. Якихось моментів, де є конфліктні ситуації – їх просто немає. Мені, до речі, це дуже подобається", – розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Знаменитість також зізналась, що свого часу намагалася побудувати стосунки з чоловіком, однак 20 років тому їхня романтична історія не склалася, адже він жив в іншій країні. Обранець співачки нині теж постійно не перебуває в Україні, а час від часу сюди приїздить.

Марія Бурмака

"Ми вже зустрічалися давно, 20 років тому. Він жив в іншій країні. Не можу сказати, що він повернувся до України, але якийсь час перебуває тут", – додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Іван Люленов відверто розповів про стосунки зі своєю коханою-українкою. Також комік розсекретив, який останній романтичний вчинок робив для обраниці.

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