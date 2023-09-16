Марія Бурмака жорстко розкритикувала Сергія Бабкіна за його пісню про зраду: "Це безсовісність"

Українська співачка Марія Бурмака жорстко висловилася в бік музиканта Сергія Бабкіна після прем'єри його пісні "Зрада".

Трек артиста викликав бурне обговорення в Мережі, тож виконавиця теж не змогла пройти повз і висловила свою думку. У публікації на своїй сторінці в Facebook Бурмака сказала, що пісня Бабкіна показує його бажання "всидіти на двох стільцях".

"Те, що Бабкін написав— це безсовісно і показує абсолютне незнання історії, нерозуміння причин і наслідків та бажання всидіти на двох стільцях, що просто аморально зараз. Так, багато хлопців зі Сходу спілкуються російською на фронті. І це наслідок того "русского мира", який пер на Східну Україну. Путін йшов війною в 2014 визволяти русских. Там де "русский язик, там русский мир". Одиниці в Харкові протистояли цьому. І я була серед них. А Сергій Бабкін не був, він будував шоу-бізнес в Москві. Його іронія з приводу "зради" свідчить про те, що він і зараз цьому не протистоїть. Вихаркує кров'ю Харків цей русский мір, який такі "голубі міра" несли сюди", - написала Бурмака.

Співачка заявила, що своєю композицією артист образив українців. Бурмака емоційно відповіла на цитату з пісні Бабкіна "Чи не надто забагато сил іде заради зради? Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?":

"Не стаємо, Сергію. Ті, хто не перевзувався, хто стояв на своєму і боровся за Україну десятиліттями, хто протистояв імперії та всій цій фофудії, часом в абсолютній меншості. Хто знає вірші Стуса і українську історію, хто був зі своє нацією на Революції гідності, на кого вишиванку одягли в три роки, 50 років тому, в Харкові, щоб показати - це українське місто, тут є українці. Це не зрада. Це перевзуванство і пристосуванство. Це безсовісність. Це ж треба ще вміти так образити свій народ в такий важкий час", - сказала співачка.

Висловлювання Бурмаки також підтримала продюсерка Олена Мозгова. Вона також зробила емоційну публікацію в бік Бабкіна.

"Цілком погоджуюсь з Марією.. а ти, Бабкін.. Ти так ніх*ра і не зрозумів.. і таких бабкіних, на превеликий жаль, ще дуже багато.. але лупаємо скелю далі", - написала Мозгова.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін відреагував на хейт у свій бік пісня пісні "Зрада" та пояснив, чому досі не перебуває на фронті.

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