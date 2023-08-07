Марія Бурмака зізналась, як зустрічалася з молодшим на 10 років чоловіком: "Жили разом п'ять років"

Народна артистка України Марія Бурмака розповіла, як у неї був роман з молодшим на 10 років чоловіком.

Виконавиця розповіла, що його звали Віктором і він був програмістом. Коли чоловік почав залицятися до Бурмаки, то вона не хотіла мати з ним стосунків через різницю у віці. Однак, їхній роман зав'язався досить швидко та тривав п'ять років.

"Я зустрічалася з програмістом. Ми разом жили близько п'яти років. Це були дуже веселі стосунки. Його звуть Віктором, він за мене молодший аж на 10 років. Я з насторогою поставилася, коли він почав залицятися. Він ходив на мої концерти". Я говорила: "Вітю, моє серце зайняте, давай будемо друзями, просто спілкуватися", - розповіла артистка на YouTube-каналі "Балючі теми".

Марія Бурмака / Фото: скриншот з відео

Бурмака пригадала, що їхні стосунки почалися, коли у неї зламався комп'ютер і чоловік прийшов його ремонтувати. Артистка говорить, що її підкорила зовнішність Віктора.

"В якийсь момент у мене зламався комп'ютер, ми в Мережі перетнулися, я сказала. І він каже: "Я прийду – поремонтую". І він прийшов, а я дивлюся на нього і думаю: "Боже, який гарний". Вії, очі, кучеряве волосся. Він дуже зовні яскравий був", - поділилася виконавиця.

Марія Бурмака / Фото: скриншот з відео

До речі, пара жила разом, а з'їхалися вони теж дуже швидко. Артистка зламала руку, а Віктор допомагав їй у побуті.

"Досить швидко почали жити разом, бо я зламала руку. Я на зніманнях каталася на ковзанах, упала і зламала плече. Він приїхав до травмпункту, у мене рука з гіпсом, я не можу навіть розшнурувати собі все. Він привіз мене додому, шнурочки розшнурував, і потім якось так сталося, що він і лишився", - зізналась виконавиця.

Марія Бурмака / Фото: скриншот з відео

Хоч Марія Бурмака вже давно не з Віктором, однак вона переконана, що досі може на нього покластися, раптом що трапиться, чоловік завжди підставить плече допомоги. Нині співачка теж не самотня. Виконавиця перебуває у стосунках з чоловіком, ім'я якого тримає у таємниці. Пара вже в минулому мала роман, однак тоді їхні долі розійшлися. Бурмака пригадала, що колись давно вони познайомилися у Мережі, а коли розмовляли телефоном, то коханий підкорив її своїм милозвучним голосом.

"Він мені написав на сайт. Я чомусь відповіла. Так ми почали спілкуватися", - пригадала артистка.

Нагадаємо, раніше Марія Бурмака зізналась, чому після розлучення не вийшла знову заміж. Артистка пояснила, чому не бачить у цьому сенсу.

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