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Марія Квітка перемогла на "Голосі країни-12": виступ фольклористки у фіналі з піснею "Реве та стогне"

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Марія Квітка перемогла на "Голосі країни-12": виступ фольклористки у фіналі з піснею "Реве та стогне"

Марія Квітка

Дівчина приголомшила виконанням рядків Тараса Шевченка.

Учасниця команди "Другого шансу" Марія Квітка перемогла у суперфіналі "Голосу країни-12" із піснею "Реве та стогне".

Для свого виступу учасниця команди "Другого шансу" обрала рядки ліричної балади, а потужний народний вокал Марії Квітки на сцені "Голосу країни-12" доповнив чоловічий хор. 

Рядки пісні, які виконала переможниця проєкту, були написані видатним поетом Тарасом Шевченком ще у 19 сторіччі, як частина твору "Причинна". На сцені Марії вдалося вдало осучаснити звучання "Реве та стогне" та адаптувати її для слухачів.

Виконання фольклористки настільки приголомшило тренерів та глядачів, що увесь зал аплодував Марії стоячи, а тренерка Олександра Заріцька не змогла стримати сліз. 

Зазначимо, спочатку Марія Квітка була у команді Олі Полякової, але під час "нокаутів" тренерка вирішила залишити інших артистів. Врятувати дівчину вдалося народним тренерам Олександрі Заріцькій і Андрію Мацолі. 

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Дата публікації
Перегляди
49
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