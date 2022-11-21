Марія Квітка прокоментувала перемогу на "Голосі країни-12" та засвітила своє патріотичне тату

Вчора відгримів фінал вокального шоу "Голос країни-12", переможницею якого стала фольклористка Марія Квітка з піснями "Птах" і "Реве та стогне".

У "Сніданку з 1+1" виконавиця зізналась, що була просто шокована результатами голосування і до кінця не могла усвідомити, що перемогла. Утім, цю мить, коли ведучі назвали її ім'я, Марія запам'ятає на все життя.

Марія Квітка перемогла на "Голосі країни-12" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я, чесно кажучи, стояла шокована. Я не могла повірити. Поки пан Андрій не вийшов на сцену, я взагалі не розуміла, що відбувається. Але це фантастично. Насправді такі моменти і те, як підтримував мене зал, і те, який відгук я бачила в очах людей, - це незабутні моменти. Я думаю, що я це буду пам'ятати все життя", - поділилася Квітка.

Марія Квітка, Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Як виявилося, Марія могла б і не потрапити на шоу. Вона вагалася, чи варто їй брати участь у проєкті. Дівчина займалася українським одягом, зокрема – готувала костюми. Співачка вважала, що саме це її першочергове завдання, а не спів.

"Я дуже давно займаюся музикою, і вона завжди була у моєму житті. Я не можу сказати, що я колись від неї відмовлялася, але мені здавалося, що в Україні є більша проблема з українським одягом, ніж з українською піснею. Тому мені дуже хотілося заповнити цю нішу і показати людям, наскільки красивою, візуальною і багатою є ця культура. Зараз, мені здається, нарешті вона досягла якогось рівня. Люди усвідомили все це, зараз особливо. І я нарешті можу зайнятися тим, що дуже і щиро люблю", - прокоментувала Марія.

Марія Квітка

Та не лише через це Квітки могло б не бути у суперфіналі проєкту. Дівчина ледь не покинула шоу під час "нокаутів". Та команда "Другого шансу" народних тренерів Андрія Мацоли та Олександри Заріцької врятувала співачку.

"Є автентична українська дівчина, яка є душею України. Коли ти бачиш її зовнішній вигляд, її душу, її спів – ти розумієш, що це одразу потенційний "Голос країни", - прокоментував Андрій Мацола.

Марія Квітка і Андрій Мацола

До речі, у фіналі "Голосу країни-12" Марія виконувала дві потужні українські пісні. Першою була "ДахаБраха" – "Птах". Також виконавиця заспівала рядки Тараса Шевченка – "Реве та стогне". Як зізналась артистка, вона обрала саме таку композицію, адже вона вважає поета своїм "батьком". Марія навіть має татуювання з його зображенням.

Марія Квітка

"Я насправді дуже сильно люблю Тараса Григоровича і вважаю його своїм справжнім батьком. Тому я від дитинства на його творчості. У мене завжди є з собою "Кобзар". Він дає мені сили" – поділилася співачка.

Марія Квітка: як підтримував мене зал і те, що я бачила в очах людей, – це були незабутні моменти

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