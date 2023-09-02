Марія Яремчук у лаконічному образі зачарувала рідкісною світлиною в своїх соцмережах

Українська співачка Марія Яремчук вперше за два місяці знову вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Побачити нові світлини на сторінках знаменитості у соцмережах справжня рідкість. Але все ж таки Марія не дає фанам забути про себе та час від часу ділиться контентом.

Так, на своїй сторінці в Facebook Яремчук потішила прихильників новою світлиною. У кадрі співачка позувала у лаконічному образі в темних кольорах. Обличчя Марія прикрила довгим волоссям.

Марія Яремчук / Фото: facebook.com/mashmashmash

У підписі до фото співачка поділилася своїми віршами:

"зачєм" тобі люди-приблуди-споруди / високі, замкнені, ці вічні простуди. / ці жестикуляції і амплітуди, / і це відчуття, що розмова - внікуди / "зачєм" тобі люди-повтори-актори / ці тихі, зручні, ця сватая покора. / улесливі, вкрадливі скриньки пандори / і це відчуття, ніби ти завжди хворий. / "зачєм" тобі сотні відтінків блідого, / оцього усього добра неземного / що зветься привітністю, ввічливим, чемним, / що час робить втраченим, робить даремним".

Шанувальники співачки були раді нарешті побачити нові кадри з нею, до того ж, фани не полишають надії, що зовсім скоро почують новий трек у виконанні артистки.

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